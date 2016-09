Bakkali blijft dromen van Rode Duivels: "Maar met Martinez heb ik nog niet gesproken"

Door:

Zakaria Bakkali. © photo news.

Zakaria Bakkali heeft voor het eerst sinds lang weer van zich laten horen. De flankaanvaller van Valencia had het in een uitgebreid gesprek met Sporza onder meer over de nationale ploeg en zijn avontuur in Spanje. "Op dit moment zit ik goed bij Valencia. Denk ik."