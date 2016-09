Degryse: "Inzet en drang is toch het minste wat je mag verwachten?"

Door: Marc Degyse, opgetekend door: Niels Poissonnier

6/09/16 - 06u00

© belga.

Vanavond trappen de Rode Duivels hun WK-kwalificatiecampagne op gang en ook onze huisanalist Marc Degryse volgt de prestaties van onze nationale ploeg met argusogen op. Het voormalige dribbelwonder trok na de ontnuchtering tegen Spanje alvast enkele belangrijke lessen. "Naast die winnaarsmentaliteit moeten we flexibeler zijn."

"Twee keer op rij heeft België de verwachtingen op een groot toernooi niet kunnen inlossen - vooral in Frankrijk. Vandaar de ontgoocheling bij de fans. Ze weten dat er veel meer inzat. Dan is inzet en drang toch het minste wat je mag verwachten?"



"Naast die winnaarsmentaliteit moeten we flexibeler zijn. Marc Wilmots heeft de voorbije vier jaar eens een 4-4-2 uitgeprobeerd, maar voorts... We hebben nooit met drie centrale verdedigers gespeeld. Kijk, die beginfase tegen Spanje - toen we hoog druk zetten - was aangenaam om zien, maar als je merkt dat je die aanpak niet kan volhouden, moet je je tactiek bijstellen. Al dan niet aangegeven door de bank."



"Pak nu dat Hazard zijn man eens niet volgt, dan is het aan de middenvelders en de verdedigers om in te zakken. Dat moeten spelers van dit niveau toch weten?"



Degryse gelooft dat Thierry Henry de juiste man is om onze spitsen goed op weg te zetten en wil vooral herkenbaarheid zien in Nicosia. Lees er hier op HLN Sport Plus alles over, onze zone exclusief voor abonnees. Sms HLN naar 6630 (kost €1) en proef 3 weken.