Van der Elst: "Ik werd gepolst om assistent van de Duivels te worden"

5/09/16 - 22u50 Bron: Extra Time

© belga.

Het nieuws dat Thierry Henry als T3 aan de slag zou gaan bij de Rode Duivels kwam aan als een serieuze verrassing. Toch werd er nog links en rechts getracht om een Belgische injectie toe te voegen aan de trainersstaf van de Rode Duivels. Franky Van der Elst vertelde in Extra Time dat hij gepolst werd voor de functie.

Het was technisch directeur Chris Van Puyvelde die zijn licht opstak bij Franky Van der Elst. "De voorbije dagen hielp ik Gert Verheyen bij de U19 en ik vond het heel leuk om met die talenten te werken. Daarom was ik de week voor Martínez zijn selectie bekendmaakte op de bond om mijn werk met de U19 te bespreken met Chris Van Puyvelde", vertelde Van der Elst in het praatprogramma Extra Time.



"Hij vroeg me of ik interesse had om een jeugdploeg te trainen of eventueel assistent te worden van de nationale ploeg. Een dag later sms'te ik Chris dat ik het niet zag zitten om een nationale jeugdploeg te coachen, maar wel oren had om assistent te worden."



De trainer hoorde dan een week lang niets over het assistent-trainerschap totdat hij een halfuur voor de persconferentie werd opgebeld. "Het gaat dus misschien wat ver om te zeggen dat ik kandidaat was", lacht Van der Elst.