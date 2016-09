Hazard: "Ik ben van nature geen leider"

Door: redactie

Met twee nederlagen op rij in de achterzak moeten de Rode Duivels de WK-kwalificatiecampagne morgen starten in en tegen Cyprus. "Tegen Wales en Spanje hebben we twee klappen gekregen. Nu is het aan ons om het vertrouwen van iedereen terug te winnen", vertelde aanvoerder Eden Hazard tijdens een persconferentie in het New GSP-stadion in Nicosia.

Terwijl de vroegtijdige uitschakeling op het EK nog niet verteerd was, liepen de Rode Duivels vorige week in een oefeninterland tegen een 0-2 nederlaag aan tegen een superieur Spanje. Het publiek morde en floot tijdens de wedstrijd, achteraf kwam er heel wat kritiek van analisten over de wedstrijdmentaliteit van sommige spelers. "Uitgefloten worden is nooit leuk, maar wij zijn profs en aanvaarden het. We mogen echter niet vergeten dat Spanje een van de beste ploegen ter wereld is", vertelde Hazard. "Nu is het aan ons om beter te doen tegen Cyprus. We werken er hard voor en geven het maximum op het terrein. Ik kan verzekeren dat iedereen in deze groep graag naar de nationale ploeg komt, iedereen is fier het shirt te mogen dragen."



Tegen Spanje zag het publiek een Hazard in een verdedigende rol. "De coach had me dat niet opgedragen, wedstrijdomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat ik in die rol ben terechtgekomen. Na de pauze heb ik geprobeerd om toch hoger te spelen, al is dat natuurlijk moeilijk als je de bal nooit hebt", aldus Hazard, morgen/dinsdag exact een jaar geleden nog matchwinnaar in Cyprus. "Gelukkig is Cyprus Spanje niet, al hadden we het hier vorig jaar wel lastig."



De aanvoerdersband die Hazard sinds de EK-voorbereiding draagt, blijft een punt van discussie. "Van nature ben ik geen leider, maar ik probeer er wel één te zijn. Ik ben ook niet de enige leider in deze ploeg: er zijn heel wat spelers met veel ervaring."