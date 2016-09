Iedereen klaar voor match van de waarheid tegen Cyprus, ook Fellaini is fit

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Bondscoach Roberto Martinez kan morgenavond in de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Cyprus rekenen op een fitte selectie. Achter de naam van Marouane Fellaini stonden de voorbije dagen nog enkele vraagtekens, want de middenvelder had aan zijn uitstekende seizoensstart bij Manchester United een rugblessure overgehouden. De krachtige bikkelaar is echt klaar voor de strijd.

"Marouane heeft hard gewerkt op training en is speelklaar voor de wedstrijd van morgen", bevestigde Martinez vanavond tijdens een persconferentie in het New GSP-stadion in de hoofdstad Nicosia. "De enige vraag is nog of hij negentig minuten zal aankunnen."



Witsel op de bank?

In principe verschijnt 'Big Fella' morgen dus aan de aftrap in Cyprus, waardoor Axel Witsel voor zijn plaats in de basis moet beginnen vrezen. Romelu Lukaku en Thomas Vermaelen waren de voorbije dagen ook twijfelachtig, maar in principe geraken zij eveneens speelklaar. Leander Dendoncker is na een week trainen met de Duivels terug naar de beloften.



Schuiven in de defensie

Achterin moet Jordan Lukaku na zijn matige optreden tegen Spanje vrezen voor zijn plaats. Jan Vertonghen kan naar de linkerflank verhuizen, waardoor Vermaelen centraal in de ploeg komt. Voorin neemt Romelu Lukaku meer dan waarschijnlijk de plaats in van Divock Origi. Ook tactisch volgen er mogelijk wijzigingen, want Martinez is een coach die zich graag aanpast aan de tegenstander. "We hebben de voorbije dagen inderdaad heel wat op tactiek getraind en ik ben ook tevreden met die trainingen, want mijn spelers zijn leergierig en pikken alles snel op."



Valse noot doorspoelen

De Rode Duivels gaan in het New GSP-stadion in de hoofdstad Nicosia op jacht naar de eerste punten in de kwalificaties voor het WK 2018 in Rusland en de eerste zege onder de nieuwe bondscoach Roberto Martinez. Vorige week donderdag startte het tijdperk-Martinez bij de nationale ploeg met een valse noot. In eigen huis gingen de Duivels met 0-2 - en vooral kansloos - onderuit tegen voormalig wereld- en Europees kampioen Spanje. Dat terwijl de vroegtijdige uitschakeling op het EK nog niet helemaal verteerd is bij het publiek.



Vanavond traint de nationale ploeg nog op Cypriotische bodem, de wedstrijd wordt dinsdagavond (20u45 Belgische tijd) afgetrapt. Op hetzelfde moment ontvangt Bosnië-Herzegovina Estland en speelt voetbaldwerg Gibraltar tegen Griekenland in het Portugese Faro.