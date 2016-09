Bondscoach neemt het op voor zijn gecontesteerde kapitein Hazard: "Hij is klaar om fans iets terug te geven"

Door: Glenn Bogaert

Het mes al meteen op de keel voor Roberto Martínez, wie had dat gedacht na amper één (oefen)interland. De lamlendige match die de Rode Duivels bij het debuut van hun coach afhaspelden tegen Spanje zindert nog steeds na. Tegen Cyprus moet het morgenavond anders en vooral beter. Een gemiste start van de WK-kwalifictiecampagne, daar houdt werkelijk niemand rekening mee.

Aan de vooravond van de verraderlijke pot tegen het kleine Cyprus stonden de bondscoach himself en zijn kapitein Eden Hazard de pers te woord. Laatstgenoemde ligt samen met de rest van de spelers onder vuur na de ondermaatse prestatie tegen 'La Roja'. De vinnige aanvoerder werd ook andermaal weer in vraag gesteld, verdient hij die band rond de arm wel? In onze krant lieten enkele oud-kapiteins hun licht schijnen over de zaak en ook zij vinden dat de draaischijf van Chelsea niet de geschikte kandidaat is om de ploeg op sleeptouw te nemen. Al denkt Roberto Martínez daar anders over. "Hij is en blijft mijn aanvoerder want hij is volwassener geworden de voorbije jaren. Eden is klaar om de fans iets terug te geven."



Fier op Belgisch shirtje

De bonscoach beseft alvast dat Eden Hazard meer het voortouw moet nemen op het veld: "We moeten oplossingen en nieuwe manieren vinden om een van onze beste spelers in één-tegen-één-situaties aan de bal te krijgen." De 25-jarige Hazard zelf beseft ook dat het vijf voor twaalf is, zeker na het debacle op het EK in Frankrijk: "Het is aan ons om het vertrouwen van iedereen terug te winnen. Alle 25 spelers zijn in ieder geval rotsvast gemotiveerd om alles te geven, we zijn allemaal ontzettend trots om het shirt van de nationale ploeg te dragen." Martínez vult aan: "Ik ben ervan overtuigd dat de fans morgen zullen zien hoe belangrijk we de match tegen Cyprus vinden."