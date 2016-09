Duitser Felix Zwayer moet Cyprus-België in goede banen leiden

Door: redactie

De Duitser Felix Zwayer is aangeduid als scheidsrechter voor de WK-kwalificatiewedstrijd Cyprus-België van morgen op de openingsspeeldag in groep H. Zwayer is overigens geen onbesproken bald, want zo'n tien jaar geleden werd hij genoemd in een omkopingsschandaal.

De 35-jarige Zwayer, international sinds 2012, was nooit eerder scheidsrechter tijdens een wedstrijd van de Rode Duivels, maar de Duitser heeft wel wat ervaring met Belgische ploegen. In de zomer van 2013 was hij de scheidsrechter in de wedstrijd Zulte Waregem - PSV Eindhoven in de derde voorronde van de Champions League, begin 2015 zag hij Anderlecht in de zestiende finales van de Europa League niet verder geraken dan een scoreloos gelijkspel tegen Dinamo Moskou. In de groepsfase van de Champions League was hij vorig jaar de ref in het treffen tussen Valencia en AA Gent. Tussendoor leidde hij ook nog de wedstrijd van de Belgische beloften tegen Servië.



Meer dan tien jaar geleden haalde Zwayer, die toen nog op lager niveau actief was, voor het eerst de actualiteit omdat hij door toenmalig scheidsrechter Robert Hoyzer genoemd werd in een omkopingsschandaal in het Duitse voetbal.



Vanavond training

De Rode Duivels gaan morgen in het New GSP-stadion in de hoofdstad Nicosia op jacht naar de eerste punten in de kwalificaties voor het WK 2018 in Rusland en de eerste zege onder de nieuwe bondscoach Roberto Martínez. Vorige week donderdag startte het tijdperk-Martínez bij de nationale ploeg met een valse noot. In eigen huis gingen de Duivels met 0-2 - en vooral kansloos - onderuit tegen voormalig wereld- en Europees kampioen Spanje. Dat terwijl de vroegtijdige uitschakeling op het EK nog niet helemaal verteerd is bij het publiek.



Vanavond traint de nationale ploeg nog op Cypriotische bodem, de wedstrijd wordt morgenavond (20u45 Belgische tijd) afgetrapt. Op hetzelfde moment ontvangt Bosnië-Herzegovina Estland en speelt voetbaldwerg Gibraltar tegen Griekenland in het Portugese Faro.