Basketbondscoach is snoeihard voor Rode Duivels

5/09/16 - 13u13 Bron: Sporza

Eddy Casteels. © belga.

De Belgian Lions waren vorige donderdag getuige van de afgang van de Rode Duivels tegen Spanje. De voltallige selectie van het nationale basketteam zat in de tribunes van het Koning Boudewijnstadion, ook coach Eddy Casteels was erbij. Van Casteels is geweten dat hij ongezouten zijn mening durft te verkondigen, zo ook over de Rode Duivels. Casteels is snoeihard voor de Belgische voetbalvedetten.



"Ik heb me niet geërgerd, maar heb wel 90 minuten gezien hoe het niet moet", aldus Casteels bij Sporza. "Ik heb daar ook met mijn jongens over gesproken. De lichaamstaal die ik zag tegen Spanje, doet pijn, ook voor de fans. Wat ze dan in die interviews durven te verkopen, is larie en apekool. Eerst moet je je shirt natmaken, eerst moet je de graszoden uit het voetbalveld trekken. Ik durf dat gerust zeggen. Zo zitten wij niet in elkaar."