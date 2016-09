Stephan Keygnaert

Onze chef voetbal Stephan Keygnaert gaat in Het Laatste Nieuws dieper in op de aanpak van bondscoach Roberto Martínez. Hij vraagt begrip voor de keuzes van Martínez.

6 september 2015... De Rode Duivels hebben zopas met 0-1 gewonnen van Cyprus, na een doelpunt in blessuretijd van Eden Hazard. Het Laatste Nieuws schrijft: 'Ellende in Nicosia (...) De Rode Duivels brengen al maanden niet meer het voetbal dat doet dromen van minstens een halve finale volgend jaar in Frankrijk (...) Hoe bestaat het dat zóveel verzameld talent zo chaotisch kan spelen?' À l'improviste. Zonder structuur en automatismen (...)' Om ons gelijk, toén al, te relativeren, zullen we maar verwijzen naar Winston Churchill: 'The greatest lesson in life is to know that even fools are right sometimes.'



De waarheid kwam zaterdagmiddag nog eens aan het licht, op de persconferentie van Romelu Lukaku. U moet weten, Lukaku wilde onmiddellijk na de uitschakeling op het EK tegen Wales geen verklaringen afleggen aan de verzamelde Belgische media. Dat moet met name voor Thibaut Courtois een ontgoocheling zijn geweest. Lukaku liet die avond in de persruimte zijn doelman in de steek. Maar goed, beter laat dan nooit...



Zaterdagmiddag, Romelu in Neerpede: "Onder de vorige bondscoach kregen de offensieve spelers in de laatste dertig meter van het veld volledige vrijheid. Met als gevolg: één liep hier, één liep daar... Terwijl alle aanvallers van de nationale ploeg bij hun club nooit anders hebben gekend dan looplijnen en afspraken - ikzelf, maar ook Michy (Batshuayi, red.) zowel bij Marseille als nu bij Chelsea. De nieuwe bondscoach heeft een duidelijke visie over hoe spitsen moeten bewegen. Ik ken meneer Martínez - het duurt een tijdje vooraleer een ploeg zijn concept oppikt."



Deze Rode Duivels hebben vier jaar lang in balbezit zómaar wat gedaan. Dat niettemin België nummer 1 op de FIFA-ranking kwam te staan, is enerzijds te wijten aan de zotte manier waarop zo'n lijst wordt opgesteld, en anderzijds aan het talent van de spelersgroep - ja, toch?



Duidelijker kan toch niet geschetst? Als nú nog één iemand vindt dat de vorige bondscoach misschien toch niet het probleem was, dan is die ofwel dom ofwel intellectueel niet correct.