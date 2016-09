Met Vermaelen en Romelu Lukaku tegen Cyprus?

Door: Mathieu Goedefroy

De Rode Duivels hebben vanmorgen hun laatste training op Belgische bodem afgewerkt voor de afreis richting Cyprus. Anderhalf uur lang liet Roberto Martinez zijn spelers door de gietende regen ploeteren, maar intussen werd wel één en ander duidelijk met het oog op de basiself in zijn eerste WK-kwalificatiematch.

Op Neerpede deelde Martinez zijn spelers vanmorgen op in twee elftallen. Zij speelden zowat een uur lang wedstrijdvormen. Daarbij bleek onder meer dat een verdediging met (vlnr) Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen, Toby Alderweireld en Thomas Meunier er zit aan te komen tegen Cyprus. Vooraan lijkt Martinez dan weer op Romelu Lukaku te gaan rekenen, die de hele training in de "A-ploeg" aan bod kwam. Het middenveld zou dan weer een kopie worden van wat we tegen Spanje te zien kregen.



Tussen de wedstrijden door werkte assistent Thierry Henry in een uithoek van het veld rondo's af met triootjes die hij niet toevallig leek uit te kiezen. Zo kreeg vooral het trio De Bruyne-Hazard-Lukaku specifiek aandacht van de ex-wereldspits. Krijgen we binnenkort eindelijk échte automatismen te zien tussen die drie? Ook opvallend was trouwens dat Martinez na de training nog lang in de middencirkel napraatte met Vertonghen, Alderweireld, Vermaelen en Courtois. Het mag duidelijk zijn: de bondscoach heeft een plan.



Voorts deed Manchester United-middenvelder Marouane Fellaini probleemloos de volledige training mee. Hij leek geen hinder meer te ondervinden van zijn rugblessure en kon voluit meevoetballen. Zo kan Martinez rekenen op een volledig fitte kern voor de afreis richting Cyprus.