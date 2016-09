Opvallend: Henry neemt Lukaku, Hazard en De Bruyne apart en speelt zelf mee

Door: redactie

4/09/16 - 10u46

video

De Rode Duivels hebben vanmorgen hun laatste training op Belgische bodem afgewerkt. Later vandaag stappen ze het vliegtuig op richting Nicosia waar dinsdag het WK-kwalificatieduel met Cyprus wacht. Opvallend beeld tijdens de training, zo zag onze Videoman, was dat kapitein Eden Hazard, spelmaker Kevin De Bruyne en schutter Romelu Lukaku apart werden genomen door T3 Thierry Henry. De Franse ex-spits van onder meer Barcelona trakteerde het trio op een 'rondo' en maakte van de gelegenheid gebruik om zelf ook mee te doen. Krijgen we binnenkort bij de Rode Duivels ook 'tiki taka' te zien?