Romelu Lukaku verwacht geen cadeaus van Roberto Martinez

Door: redactie

3/09/16 - 20u54 Bron: Belga

© photo news.

Rode Duivels Dinsdag spelen de Rode Duivels op bezoek in Cyprus hun eerste kwalificatiematch voor het WK 2018. Mogelijk rekent de nieuwe bondscoach Roberto Martinez om de Belgische goals te scoren op Romelu Lukaku, die de Spanjaard kent van zijn periode bij Everton. Maar Lukaku verwacht geen cadeaus van zijn voormalige trainer: "Alle spitsen bij de Duivels zijn gelijk voor de wet."

"We zijn er ons echt wel van bewust dat we donderdag tegen Spanje ons publiek teleurgesteld hebben", blikt de oudste van de Lukaku-broers eerst even terug op het verloren duel (0-2) tegen 'La Roja'. "De fans waren gefrustreerd omdat ze van de ploeg een reactie verwachtten na de vroegtijdige EK-uitschakeling in de kwartfinale tegen Wales. Die kwam er niet en we speelden slecht. Maar nu moeten we ons herpakken."



Lukaku kreeg tijdens de voorbereiding bij Everton af te rekenen met een blessure waardoor hij het nieuwe seizoen niet volledig fit aanvatte. "Maar op dit ogenblik voel ik me goed en ik zit nu aan ongeveer tachtig procent van mijn capaciteiten. De bondscoach is hiervan op de hoogte. Over twee weken ben ik opnieuw honderd procent fit."



Roberto Martinez is geen onbekende voor Lukaku. De 43-jarige Spanjaard was meerdere seizoenen de trainer van de aanvaller bij Everton en kent hem door en door. Speelt deze gemeenschappelijke voorgeschiedenis in het voordeel van Lukaku? "Het is niet omdat ik drie jaar samengewerkt heb met Martinez dat ik een streepje voor heb tegenover de andere spitsen in de kern", nuanceert 'Big Rom'. "Ik ben hem erg dankbaar dat hij van mij een echte Premier League-aanvaller gemaakt heeft en dat zal ik nooit vergeten. Ik ben dan ook blij dat ik bij de nationale ploeg opnieuw met Martinez mag samenwerken, maar hij zal me niet voortrekken."



"Het is voor Marc Wilmots spijtig dat het na het EK einde verhaal was", kijkt Lukaku nog even terug naar het verleden. "Ik zal nooit vergeten wat het team onder hem geleerd heeft en hoe we gestegen zijn tot de eerste plaats op de FIFA-ranking. Maar nu moeten we ons aanpassen aan de nieuwe trainer, en dat is niet eenvoudig. Met Wilmots hadden de aanvallers bijvoorbeeld carte blanche in de laatste dertig meter, iets wat nu niet meer het geval is. De opdrachten die Martinez en Thierry Henry ons geven zijn veel strikter. Ook voor de andere sectoren op het veld gelden nieuwe opdrachten. Er zal dus wat tijd nodig zijn om het nieuwe spelsysteem erin te slijpen."