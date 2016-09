Alderweireld spreekt straffe taal: "Willen WK winnen"

Mathieu Goedefroy

video Toby Alderweireld wil niet naar het WK in Rusland 'om enkel maar deel te nemen'. Dat zei de Tottenhamverdediger vanmiddag bij onder meer onze videoman. "We willen naar het WK trekken met een doel, en dat is het winnen."

Voor het eerst sinds jaren lijken de Rode Duivels hun krediet bij het publiek kwijtgeraakt te zijn. Na het mislukte EK en de desillusie tegen Spanje klonk het geroep om meer inzet bij de fans luider dan ooit. Toch vindt Alderweireld dat de Duivels geen gebrek aan inzet kan verweten worden. "Het lijkt alleen maar zo, omdat we tegen Spanje overal een seconde te laat kwamen. Daardoor krijg je de indruk dat we daar niets staan te doen, maar dat is natuurlijk niet het geval", beweert Alderweireld. "Ik denk dat de meesten onder ons tegen Spanje zelfs meer hebben gelopen dan in andere wedstrijden waarin we wel meer balbezit hadden."



Ondanks de negatieve spiraal rond de ploeg vindt Alderweireld wel dat er met stevige ambitie naar het WK getrokken moet worden. "Ik vind dat we met een duidelijk doel naar Rusland moeten trekken. Je gaat niet naar een WK om enkel maar 'deel te nemen'. We hebben een doel en dat is het winnen", aldus de verdediger. "Maar of we daar écht kandidaat voor zijn, dat kunnen we nu nog niet zeggen. Dus die ambities gaan nog even de koelkast in, en intussen gaan we vooral hard werken." Lees ook Onze videoman bij Martinez: "Fans in Cyprus terugwinnen"



