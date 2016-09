Red Lion: "Zou het mogelijk zijn dat Duivels in Cyprus het volkslied zoals ons zingen?"

Door: redactie

3/09/16 - 17u49

Boccard heeft in de met 3-2 verloren olympische finale tegen Argentinië net gescoord en wordt gefeliciteerd door Van Strydonck (r). © belga.

De lamentabele Belgische 'prestatie' tegen Spanje blijft nazinderen. Opvallend vooral hoe de liefde van de fans voor de Duivels zo snel bekoeld lijkt. Zeker in de nasleep van de Olympische Spelen is het contrast groot met de Red Lions, die hoge ogen gooiden met hun teamspirit. En zich nu ook mengen in het debat.

Elliot Van Strydonck, een van de Red Lions die in Rio de finale haalden, was duidelijk niet onder de indruk van Martinez' maidenmatch in Brussel. Toen RTBF-journalist Rodrigo Beenkens zijn Twittervolgers gisteren vroeg welke vragen hij Roberto Martínez vandaag moest stellen, kreeg hij een opgemerkt antwoord van Van Strydonck. De hockeyspeler gaf een subtiele steek aan onze voetballers. "Zou het mogelijk zijn dat ze de Brabançonne zoals ons zingen in Cyprus?" Hij voegde er de hashtags 'wakker worden' en 'fier op ons land' aan toe. Op de Spelen maakten de Lions indruk met het a capella zingen van het volkslied, met zowel Nederlands als Frans door elkaar.



Een tweet in de lijn met de vele anderen die de (mentaliteit van) de Duivels door de mangel haalden. Zo werd er gretig verwezen naar het grote contrast tussen de passie van de Lions en de schijnbare apatie van de Duivels. "Ik denk dat ik vanaf nu maar het hockey ga volgen. Het verschil tussen hen en die dikbetaalde vedetten is enorm" of "Sturen we niet beter onze hockeyploeg naar Cyprus?", schetst de toon. Het is duidelijk: de Rode Duivels zijn hun fans dinsdag bij de start van de WK-kwalificatie een antwoord verschuldigd. Niet met grootspraak, wel met een goeie match.