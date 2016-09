Onze videoman bij Martinez: "Fans in Cyprus terugwinnen"

Mathieu Goedefroy

3/09/16 - 15u38

video Bondscoach Roberto Martinez wil de fans van de Rode Duivels zo snel mogelijk voor zich winnen. Dat heeft hij vanmiddag gezegd op een persconferentie. De Spanjaard wil zijn charme-offensief beginnen in Cyprus. "Zodat we binnen 22 maanden kunnen zeggen dat de nederlaag tegen Spanje het begin was van een mooi verhaal." Bekijk de babbel van Martinez via bovenstaande video.

Twee dagen na de blamage tegen Spanje rechtten de Rode Duivels weer de rug. "Ik merk op training aan de houding van mijn spelers dat ze écht een hecht blok willen vormen", aldus de bondscoach. "Ze begrijpen de kritiek van de fans. Het is onze job om daar nu wat aan te doen. We weten hoe ze zich voelen. Alles wat we doen met de nationale ploeg is uiteindelijk voor de fans. We weten wat we nu moeten doen: goed presteren tegen Cyprus. Da's de enige manier om onze supporters weer voor ons te winnen."



De commentaren in de pers - binnenlandse en buitenlandse kranten - waren de voorbije dagen niet mals. Ook Martinez heeft de krantenkoppen gelezen, maar wil er verder niet op ingaan. "Ik concentreer me liever op zaken waar ik rechtstreeks vat op heb, en dat zijn onze prestaties", aldus de bondscoach. "Ik wil vooral binnen 22 maanden de kranten lezen. Hopelijk wordt er dan geschreven dat die nederlaag tegen Spanje het begin van een mooi verhaal was."