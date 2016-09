Oud-aanvoerders geloven niet in Hazard: "Hij verdient die band niet"

Door: redactie

3/09/16 - 08u10

Eden Hazard. © photo news.

"Ik wil bovenal een goeie mentaliteit." U begrijpt: als Roberto Martínez consequent is, is Eden Hazard straks geen kapitein meer. Talent te over nochtans, maar tegen Spanje opnieuw te weinig voortrekker. Oud-aanvoerders roepen op tot actie: "Die band is een last voor Hazard." Tijd voor verandering?