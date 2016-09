Leander in Wonderland: "Als Thierry Henry jou tips geeft, maakt dat wel indruk"

Door: Glenn Bogaert

2/09/16

© belga.

Hij bleef gisteravond aan de bank gekluisterd, maar Leander Dendoncker is al lang blij dat hij erbij is bij de nationale ploeg. Het was dan ook een beetje Leander in Wonderland de voorbije week. De jeugdige middenvelder van Anderlecht lijkt vooral onder de indruk van T3 Thierry Henry.