Geen enkele Duivel hield hoofd boven water, maar deze jongen "zakte tot over zijn oren door het ijs"

Door: Glenn Bogaert

2/09/16 - 16u15

video Was dat eventjes een dramatisch avond in het Koning Boudewijnstadion. De Rode Duivels als makke en hulpeloze lammetjes naar de slachtbank geleid door een een stel losgeslagen Spaanse stieren. 0-2, alweer een illusie armer. Niemand die met opgeheven hoofd het veld kon verlaten, al was het bij de ene al iets dramatischer dan bij de andere. Dé exponent van het zwalpende elftal van nieuwe bondscoach Roberto Martínez was misschien wel Jordan Lukaku.