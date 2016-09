Fluitconcert zindert na bij Vertonghen: "Zou dat zelf nooit doen"

Mathieu Goedefroy

2/09/16 - 12u13

Vanmiddag hielden de Rode Duivels het op Neerpede bij een gesloten training en een kort persmoment met drie spelers. De scherpste onder hen: Jan Vertonghen. De Tottenhamverdediger kwam nog even terug op het fluitconcert van gisterenavond. "Ik kan me niet voorstellen dat ik dat zelf ooit zou doen", klonk het voor de lens van onze videoman.

Jan Vertonghen deelde gisteren mee in de malaise van de Rode Duivels. In de 0-2 thuisnederlaag tegen de Spanjaarden kwam ook hij niet echt in het stuk voor. Het fluitconcert achteraf had hij echter niet verwacht. "We hebben in het verleden altijd krediet gekregen van ons publiek, tot de kwartfinale van het afgelopen EK", aldus Vertonghen. "Voordien werden we altijd ongelooflijk gesteund. Zelfs in andere wedstrijden waarin we thuis minder waren... Maar goed: het publiek zal willen dat we eens écht iets winnen, en dat willen wij zelf ook. Dus voila."



Toch kwam Vertonghen ook met een licht kritische hypothese. "Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat ik zelf ooit op een tribune zit en zou beginnen fluiten", aldus de 'ancien' in deze selectie. "Ik zou blijven zitten en niet tevreden zijn, dat wel. Maar goed, zij uiten het nu zo en wij begrijpen hun onvrede wel. Hopelijk brengen we daar binnenkort al verandering in."