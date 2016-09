Een Duivelse coach die verliest bij zijn debuut? Het is geleden van Leekens in 1997

Door: redactie

De vuurdoop van Roberto Martinez als bondscoach van de Rode Duivels eindigde in één grote ontgoocheling. Spanje was negentig minuten lang de betere en won oververdiend met 0-2 in het Koning Boudewijnstadion. Een start in mineur, dat is zeker.



Bovendien is Martinez de eerste bondscoach die debuteert met een nederlaag... sinds Georges Leekens in 1997, bijna twintig jaar geleden dus. De Belgen verloren destijds - ook al een oefenwedstrijd - met 3-0 tegen Noord-Ierland. Het goede nieuws: de tweede wedstrijd onder Leekens werd wel gewonnen, met 1-2 tegen Wales in een kwalificatieduel voor het WK 1998. Het doet het beste vermoeden voor komende dinsdag wanneer de Duivels naar Nicosia trekken om Cyprus partij te geven in de opener van de kwalificatiecampagne voor het WK 2018 in Rusland.