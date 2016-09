Buitenlandse pers snoeihard voor Duivels: "New manager, same old Belgium"

Yari Pinnewaert

2/09/16 - 08u09

© photo news.

Nee, een droomdebuut werd het zeker niet voor Roberto Martínez als bondscoach van de Rode Duivels. De Spanjaard, voorheen actief bij onder meer Everton en Hull, zag zijn team tegen zijn land van afkomst Spanje een erbarmelijke prestatie weggeven, met een logische 0-2 nederlaag als gevolg. Ook in de buitenlandse pers werden de verrichtingen van Eden Hazard & co met argusogen gevolgd en het spreekt voor zich dat er in de meeste media dan ook met een scherpe pen werd geschreven...

"België maakte het Spanje gemakkelijk", zag ook het Spaanse AS. "Ondanks de kwaliteit die er aanwezig is, blijft het een lusteloos team zonder ruggengraat. De nieuwe trainer, Roberto Martínez, heeft heel wat werk voor de boeg. Het is zo dat de basiself van de Belgen hun brood verdient bij Europese topclubs, maar De Bruyne is minder bij België dan bij City en hetzelfde geldt ook voor Carrasco bij Atlético, Hazard bij Chelsea of Witsel bij Zenit. Individueel zijn het geweldige spelers, maar samen vormen ze geen team. Als je ze afzonderlijk ziet zijn het engeltjes, maar eens ze samen in een team komen te zitten lijkt het alsof de duivel ermee gemoeid is", besluit het blad met een metafoor.



Bij de concurrenten van Marca hadden ze het vooral over de prima prestatie van hun landgenoten, maar als ze dan toch iets moesten belichten van de Duivels dan was het wel de oerdomme penaltyfout van Jordan Lukaku. "In de 62ste minuut, na een aanval over de rechterflank, dwong Vitolo een strafschopfout af van Jordan Lukaku, die toonde niet te voldoen aan het niveau dat vereist is om voor de Belgische nationale ploeg te spelen. De eerste opdracht van Roberto Martínez: een linksachter zoeken die wél betrouwbaar is", krijgt de jongere broer van Romelu er van langs. Lees ook Duivels krijgen voetballes van Spanje, Martínez heeft nog véél werk

Martínez begrijpt fluitconcert: "Niet getoond tot wat we in staat zijn"

Courtois: "Een heel slechte match, maar vanaf morgen weer één ploeg vormen"



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © photo news. © photo news.

Dezelfde teneur bij Mundo Deportivo. "Het nieuwe tijdperk van de Spaanse selectie, dat van Julen Lopetegui, begon met een prima zege in Brussel tegen België. Een grootste triomf, niet omdat er gewonnen werd tegen 's werelds nummer twee, wel omwille van de indruk die 'la Roja' naliet. Een team dat de Belgen met combinatievoetbal het nakijken liet, maar ook agressief uit de hoek kon komen als dat nodig was. Een hemelsbreed verschil met wat we te zien kregen op het EK in Frankrijk. Roberto Martínez? Die heeft nog heel wat werk voor de boeg." © photo news.

Ook in Engeland zagen ze hoe de Rode Duivels op pijnlijke wijze hun meerdere moesten herkennen in Spanje. "Roberto Martínez en assistent Thierry Henry zagen in hun eerste wedstrijd aan het roer hoe België op zijn limieten botste", opent Daily Mail. "Op sommige momenten leek het alsof Spanje een andere sport aan het beoefenen was dan de gastheren - zo goed was de passing, zo fluks was de beweging. Martínez hamerde in zijn eerste dagen als bondscoach vooral op de mentaliteit, maar met deze verzameling aan hoogbegaafde individuen zal het hard werken geblazen zijn. Uitspraken op persconferenties volstaan niet langer."



De tabloid zag ook de giftige reactie van de fans in het Koning Boudewijnstadion. "Er is iets gebroken tussen de supporters en de spelers van de nationale ploeg. De achterban heeft het gevoel dat de spelers zelfingenomen zijn en dat ze het shirt van hun land niet genoeg nat willen maken. Die band wordt erg moeilijk om te herstellen als je zag hoe de fans tekeer gingen nadat België op achterstand kwam", klonk het ook nog onomwonden. © photo news.