Onze videoman confronteert Hazard met fluitconcert: "Meer steun verwacht"

Mathieu Goedefroy

2/09/16 - 06u33

video Voor het eerst in jaren werden de Rode Duivels gisteren nog eens uitgefloten door hun eigen publiek. Onze videoman dook na afloop van de partij dan ook de interviewzone in en vroeg Eden Hazard & co wat ze vonden van het gemor in de tribunes. "We hadden wel wat meer steun verwacht", zei de kapitein onomwonden.

© photo news. © photo news. © belga.

Na een kansloze nederlaag en fluitconcert tegen Spanje kan je als voetballer twee dingen doen: kop in kas trekken en met 'headphones' op richting de bus sprinten, of beleefd stoppen bij journalisten die je een vraag willen stellen. Het pleit voor de Duivels dat de meesten onder hen - behalve Jordan Lukaku - voor die laatste optie kozen. Te beginnen met Eden Hazard. "Het was inderdaad al heel lang geleden dat zoiets gebeurd was", aldus de immer 'coole' kapitein. "We gaan nu een nieuw tijdperk in, dus het is een beetje jammer dat het zo moet beginnen. We hadden wat meer steun verwacht, ook al speelden we geen goede match. De mensen mogen niet vergeten wat we in het verleden allemaal al gepresteerd hebben. Het is al heel mooi geweest, dus ik hoop dat ze ons in de volgende thuiswedstrijd wel massaal steunen. Ergens is het jammer, want wij hadden graag een feestje gebouwd vandaag, maar dat is dus niet gelukt."



Defour: "Ik begrijp de fans wel"

Voor Steven Defour - ingevallen in de 87e minuut - was het een niet zo gelukkige comeback als Rode Duivel. "Spanje was gewoon beter dan wij", aldus de middenvelder van Burnley. "Wij zochten naar onze beste vorm en zij waren gewoon beter." Ook Thomas Meunier legde zich neer bij de Spaanse superioriteit en toonde begrip voor het gemor uit de tribunes. "Het is begrijpelijk dat de mensen floten, want ze hebben vanavond niet veel mooie dingen van ons gezien", aldus de rechtsachter van PSG. "We hebben maar twee doelkansen gehad over de hele wedstrijd, da's helemaal niet goed. De fans hadden veel beter verwacht, dat begrijp ik wel."



Alderweireld: "Moeten meer tonen"

En dan was het de beurt aan Toby Alderweireld. "Het publiek mag zich uiten. Al die mensen betalen veel geld voor een kaartje om ons aan het werk te zien, zij verdienen spektakel", aldus de Tottenhamverdediger. "We beseffen heel goed dat we hen meer moeten tonen. We gaan er nu allemaal onze schouders onder zetten en er alles aan doen opdat het dinsdag tegen Cyprus een betere match wordt."