Martínez begrijpt fluitconcert: "Niet getoond tot wat we in staat zijn"

Roberto Martínez schreeuwde zijn keel schor, maar dat maakte niéts uit. De Rode Duivels bakten er niks van tegen Spanje en ging met de billen bloot: 0-2. "Ik heb veel uit deze wedstrijd geleerd", stelde de nieuwe bondscoach na afloop.

"Ik heb gezien wat er nog moet gebeuren. Er is nog werk. We speelden tegen een heel getalenteerd team, maar toch ben ik ontgoocheld dat we zo weinig kansen creëerden. We hebben helemaal niet getoond tot wat we in staat zijn en dus begrijp ik de ontgoocheling van de supporters. Dinsdag wacht ons een moeilijke wedstrijd. Tegen dan moet ik een beter evenwicht gevonden hebben en moet er een betere mentaliteit zijn en dan zijn we in de goede richting vertrokken. Niemand wil zo'n nederlaag, maar dit kan ook een startpunt zijn. Met talent alleen word je geen winnende ploeg. We hadden deze informatie nodig en moeten nu hard werken."