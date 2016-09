Courtois: "Een heel slechte match, maar vanaf morgen weer één ploeg vormen"

Door: redactie

1/09/16 - 23u05 Bron: Sporza

Thibaut Courtois was misschien nog wel de beste Rode Duivel vanavond in de 0-2 nederlaag tegen Spanje. Al relativeerde hij voor de micofroon van Sporza snel. "Niemand verdient de titel van 'Duivel van de Match'. We misten scherpte en konden nooit echt voor dreiging zorgen. Ook in balbezit waren we te veel slordig en kwamen we moeilijk onder de hoge druk van hen uit. Dit was gewoon een heel slechte match van ons en Spanje was heel goed."



Dinsdag al wacht de WK-kwalificatiematch tegen Cyprus. "Dan zal het heel wat beter moeten. De coach heeft zijn zegje al gedaan in de kleedkamer. Hopelijk is er dan meer concentratie en meer intensiteit. Vanaf morgen moeten we terug één ploeg vormen." Tot slot viel op dat het Koning Boudewijnstadion de Duivels trakteerde op een striemend fluitconcert. "Dat doet pijn ja. Ik begrijp de frustratie en de ontgoocheling van het EK. Maar we hebben hun steun heel hard nodig. De volgende thuismatch moeten we laten zien dat we er weer 100% voor zullen gaan.