Martínez kiest voor Carrasco, Witsel en Origi tegen Spanje, Lukaku op de bank

1/09/16 - 20u30 Bron: Belga

Roberto Martínez. © belga.

Roberto Martínez heeft in zijn eerste wedstrijd als bondscoach van België voor enkele verrassingen gezorgd in zijn basiself. Zo mogen Yannick Carrasco, Axel Witsel en Divock Origi starten.

Thibaut Courtois krijgt tegen voormalig wereld- en Europees kampioen Spanje dus zijn vertrouwde plaats in doel. Centraal achterin moet het Spurs-duo Jan Vertonghen en Toby Alderweireld de boel gesloten houden, op de flanken staan Jordan Lukaku (links) en Thomas Meunier (rechts). Achterin zet Martinez dus het verwachte viertal.



Op het middenveld geeft de bondscoach een basisplaats aan Axel Witsel, die de voorbije twee dagen nochtans niet kon meetrainen omdat hij tevergeefs zijn transfer naar Juventus probeerde af te ronden. Radja Nainggolan krijgt zoals verwacht een stek in de basis, net zoals aanvoerder Eden Hazard en draaischijf Kevin De Bruyne. Carrasco krijgt dan weer de voorkeur op Dries Mertens. Voorin kiest Martínez voor Origi, Romelu Lukaku start daardoor op de bank.



WK-kwalificatiecampagne

Nu de EK-kater doorgespoeld is, het clubvoetbal weer op volle toeren draait en er met de Spanjaard Roberto Martínez een toch enigszins verrassende vervanger voor Marc Wilmots gevonden is, moeten de Rode Duivels de neuzen stilaan richting het WK voetbal van 2018 in Rusland draaien, of alleszins toch de kwalificaties ervan. Met Bosnië-Herzegovina en Griekenland als zwaarste tegenstanders mag de plaatsing voor het WK in principe geen probleem vormen voor een groep die omschreven wordt als de talentrijkste generatie ooit in België en dan wordt het over twee jaar uitkijken of deze Rode Duivels op het toppunt van hun kunnen daadwerkelijk in staat zijn om verder te geraken dan de laatste acht op een groot toernooi.



Exact twee maanden na de 3-1 blamage tegen Wales in de kwartfinales van het EK dient er zich in Brussel met Spanje een allesbehalve hapklare brok aan. De interland moest eigenlijk in november vorig jaar gespeeld worden, maar na de aanslagen in Parijs en de terreurlink met Brussel werd er beslist om de wedstrijd toen niet te laten plaatsvinden. Net als voor Martínez is de oefeninterland ook de vuurdoop voor Julen Lopetegui, de opvolger van de na het teleurstellende EK opgestapte Vicente del Bosque.



Spanje als tegenstander in zijn eerste wedstrijd is dan weer zeker geen cadeau voor Martínez, het feit dat het om zijn vaderland gaat, maakt het voor de voormalige coach van Everton allemaal nog wat specialer. Met een zege tegen de wereldkampioen van 2010 zou de Spanjaard meteen geschiedenis schrijven, want het is intussen al van het EK van 1980 in Italië geleden dat de Rode Duivels nog eens van La Roja konden winnen. In Milaan werd het toen 2-1, na doelpunten van Eric Gerets en Julien Cools.



In de tien daaropvolgende interlands zat er geen zege meer in voor de Belgen. In de kwalificaties voor het WK 2010 werd de voorlopig laatste confrontatie tussen beide landen gespeeld. Heel wat Rode Duivels hebben daar slechte herinneringen aan, want in Spanje liepen ze tegen een 5-0 nederlaag aan. Van de huidige selectie verschenen er toen met Thomas Vermaelen, Steven Defour, Jan Vertonghen, Eden Hazard, Marouane Fellaini en Mousa Dembélé liefst zes Duivels aan de aftrap.