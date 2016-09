Duivels krijgen voetballes van Spanje, Martínez heeft nog véél werk

© belga.

Nee, het was niet goed vandaag. En nee, Martínez is de verlosser niet. De Rode Duivels kregen op 1 september voetballes van Spanje. Zelfs het publiek op de Heizel had de buik vol van de wanprestatie (0-2). Toch één lichtpunt: de finale van het WK in Rusland is pas over twee jaar.

Ook voor onze Rode Duivels was 1 september een frisse start. 'Meester' Roberto Martínez liet verrassend genoeg Romelu Lukaku op de bank ten voordele van Divock Origi. Voor de rest de verwachte namen. Courtois tussen de palen, Jordan Lukaku op links en Eden Hazard als klasverantwoordelijke - en nu stoppen we met onze flauwe vergelijkingen. Ook Spanje stond na een teleurstellend EK voor een nieuw begin, met een nieuwe bondscoach. Julen Lopetegui moet La Roja opnieuw naar grote successen leiden.



Het Koning Boudewijnstadion was voor de komst van de Spanjaarden maar half volgelopen en de afwezigen hadden voor één keer gelijk. Meer dan een tactisch steekspel was het eerste halfuur niet. Origi kwam nooit in stelling, terwijl De Bruyne, Carrasco en Hazard zich vooral toelegden op hun verdedigende taken. Spanje monopoliseerde de bal en bij de eerste kans was het meteen raak. Vitolo baande zich op rechts een weg door de Belgische defensie en na een tussenstation duwde David Silva de 0-1 binnen. Niet veel later werd op een corner een tweede doelpunt van de bezoekers om een onduidelijke reden afgekeurd. De reactie van het publiek bij de rust was wel duidelijk: een striemend fluitconcert rolde van de tribunes.



Martínez liet Nainggolan in de kleedkamer en dropte Dembélé in de ploeg. De bondscoach wou duidelijk meer balvastheid in zijn team. Alleen was daar op het veld weinig tot niets van te merken. Spanje ging door op het elan van de eerste helft. Courtois stond pal op pogingen van Piqué en Diego Costa. Op de elfmeter van David Silva - belachelijke fout van Jordan Lukaku - had onze nummer één geen verhaal: 0-2.



De bondscoach verklaarde op een persconferentie dat er geen enkel land over zoveel offensieve weelde beschikt als België. Wel, daar hebben we vandaag niets van gezien. Pas in minuut 83 kregen we het eerste schot tussen de palen. De Gea beleefde de rustigste avond uit zijn carrière.

Gelukkig is het volgende week tegen 'maar' Cyprus. Dat moet nog wel lukken. Hopen we.



