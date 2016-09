Fluitconcert aan rust en na afloop en ook Jan Mulder weet niet wat hij ziet: "In jaren niet zo'n fletse match gezien van Belgen"

Door: Glenn Bogaert

1/09/16 - 21u35

© photo news.

Wie dacht dat onze nationale ploeg na een spoedcursus Roberto Martínez alweer op de been is, komt flink bedrogen uit. Tegen Spanje moesten de Rode Duivels 9à minuten lang het gebeuren ondergaan. Balbezit meer dan overwegend voor 'La Roja' en ook de kansen voor de bezoekers. 0-2. Het fluitconcert was dan ook navenant. En ook onze huisanalist Jan Mulder kon zijn ogen niet geloven.

© belga. © photo news. Duivels onbestaande in alle linies. Zonder cohesie hollend achter ongrijpbare bal. Milde tussenstand en vooral veel werk aan de winkel — Snelders Eddy (@SneldersE) Thu Sep 01 00:00:00 MEST 2016 © belga. We zouden geen Belgen zijn als we niet massaal aan het fluiten gingen. #belspa — Tomas V. D. Spiegel (@tomasvds) Thu Sep 01 00:00:00 MEST 2016

Het moet gezegd, bij die 0-1 van David Silva hadden de Spanjaarden wel wat geluk dat de bal onderweg naar de touwen afweek. Al werden we bij die cruciale fase wel al te makkelijk uitgespeeld. Het was behelpen geblazen in de defensie en vijf minuten voor rust kwamen we in één dolle minuut wel heel goed weg of het stond 0-2. Eerst knalde de ongrijpbare Vitolo het leer binnen, maar gelukkig voor de Rode Duivels was er al een overtreding van Sergio Busquets gesignaleerd. Veel leek er niet aan de hand, scheidsrechter Benoît Bastien toonde genade.



"Ik weet niet wat ik zie!"

Even later dook Dani Carvajal de Belgische zestien binnen waarna hij van zijn sokken werd getackeld door Eden Hazard. De aanvoerder die niet meteen bekend staat om zijn defensieve ondersteuning en discipline moest zowaar mee de meubelen komen redden. Had de bal hier op de stip gekund? Zeker en vast wel. Het mocht dan ook niet verbazen dat er bij het rustsignaal een oorverdovend fluitsignaal weerklonk. En ook Jan Mulder toonde geen genade: "Ik weet niet wat ik zie! Tempo nul, aanvalsspel bijna afwezig. Hazard komt amper aan de bal, hoe is het mogelijk. Hij is in topvorm, maar moet almaar meeverdedigen. Pluspunten? Helemaal niks. Ik heb in jaren niet zo'n fletse match gezien van de Belgen."



Geen beterschap

Geen beterschap na de pauze. De 0-2 viel na een domme strafschopovertreding van Jordan Lukaku. David Silva pakte het cadeau dankbaar uit. Ontnuchtering bij de fans die hun ongenoegen in de tweede helft en na afloop hoorbaar lieten blijken.