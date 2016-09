"Bedankt voor alles Willie!" Dan toch nog afscheid in schoonheid voor Wilmots

Door: Glenn Bogaert

De koning is ontslagen, lang leve de nieuw aangestelde koning. Terwijl Roberto Martínez er alles aan doet om de harten van de natie te veroveren, nemen de supporters van de Rode Duivels in het Koning Boudewijn op gepaste wijze afscheid van de vorige bondscoach. Een mooi gebaar aan het adres van Marc Wilmots, zou die het gezien hebben?

Terwijl het op het veld reikhalzend uitkijken, is naar de vuurdoop van de Rode Duivels 2.0 -volg het HIER op de voet- tegen grootmacht Spanje waart op de tribunes van de Heizel de geest van Marc Wilmots rond. Met een spandoek wil een dankbare horde fans in stijl de man uitzwaaien die ons naar het WK 2014 en EK 2016 leidde. Een mooie geste die het 'Kampschwein' niet onberoerd zal laten.



Wit hemd à la Wilmots

Opvallend beeld trouwens dat ook op de sociale media werd opgemerkt: de opvolger van de 47-jarige Wilmots heeft toch wat opgestoken van zijn voorganger want de Spanjaard Martínez coacht zowaar ook met een wit hemd aan, zij het dan wel met een blauwe das als extra gadget. Er mogen dan wel heel wat verschillen zijn tussen de huidige en de vorige bondscoach, er zijn zowaar ook (vestimentaire) gelijkenissen.