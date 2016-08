Martínez probeert fans voor zich te winnen: "Een ploeg is niets zonder supporters"

Door: Mike De Beck

1/09/16 - 12u42 Bron: YouTube

video Roberto Martínez staat straks in het oefenduel tegen Spanje voor zijn eerste grote test bij de Rode Duivels. De kersverse nieuwe bondscoach doet er vandaag dan ook alles aan om het vanavond goed volgelopen Koning Boudewijnstadion nu al voor zich te winnen. In een videoboodschap heeft de Spanjaard alvast een boodschap voor de Belgische fans.

"Ik denk dat we bevoorrecht zijn over zo'n talentrijke generatie spelers te kunnen beschikken in de nationale ploeg", doet de bondscoach zijn verhaal. "Het is een unieke kans om de supporters achter ons te scharen zodat we het beste van onszelf kunnen geven. We gaan hiervoor alles in het werk stellen en onze supporters moeten weten dat we alles zullen geven. We zullen met passie spelen, met een groot hart."



"Band creëren"

"Een ploeg is niets zonder supporters. We kijken er allemaal zo naar uit om de supporters te zien op deze eerste wedstrijd om een relatie op te bouwen en een stevige band te creëren, opdat de spelers fier zouden zijn om de Rode Duivels te vertegenwoordigen en de warmte en steun van alle supporters zouden voelen."



Henry: "Absolute noodzaak"

Ook zijn assistent-trainers Graeme Jones en Thierry Henry doen een warme oproep opdat de supporters zich vanavond helemaal achter de Duivels scharen. " Ik weet uit mijn ervaring als speler dat we onze resultaten enkel konden behalen dankzij de steun van de supporters. Dat is een absolute noodzaak", weet Henry te vertellen.