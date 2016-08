Belgisch publiek nam nog geen 'afscheid' van Wilmots, maar daar brengen deze fans straks (op ludieke wijze) verandering in

Door: redactie

1/09/16 - 12u40 Bron: La Dernière Heure

© ap.

Vanavond gaat het tijdperk-Martínez pas echt van start, maar dat wil niet zeggen dat de supporters voorganger Marc Wilmots zomaar al vergeten zijn. Het is wel zo dat het merendeel niet bepaald rouwig is om diens vertrek, maar toch. "We zijn een beetje vergeten afscheid te nemen", klinkt het in de entourage van 'Les Diaboulets Liégeois'. Daarom krijgt Wilmots vanavond, bij de oefenpot tegen Spanje, een passende 'adieu': de leden van de Luikse fanclub hebben immers beslist om naar de Heizel af te zakken met een wit hemd - de 'werktenue' van de voormalige bondscoach zeg maar. Voorts zal er ook een spandoek met een boodschap worden ontrold. Benieuwd of de voormalige bondscoach aan zijn tv gekluisterd zal zitten om dat eerbetoon te volgen...