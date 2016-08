Borkelmans: "De uitspraken van Courtois stellen me teleur"

Thomas Lissens

video Vanavond spelen de Rode Duivels tegen Spanje hun eerste interland sinds het ontslag van bondscoach Marc Wilmots en assistent Vital Borkelmans. Radiozender JOE FM belde Borkelmans daarom op en er moest de Limburger toch nog iets van het hart. "Ik vind het jammer dat Courtois Wilmots steeds met de vinger wijst", aldus de 53-jarige Borkelmans.

"Courtois heeft al verschillende keren kritiek gegeven op de tactiek van Wilmots en dat is jammer", aldus Borkelmans. "Het is spijtig dat er altijd één iemand met de vinger wordt gewezen, want ik denk toch dat veel spelers veel te danken hebben aan de ex-bondscoach."



"Natuurlijk leef ik met gemengde gevoelens toe naar de wedstrijd van vanavond", was Borkelmans eerlijk. "Ik heb vier jaar bij de nationale ploeg gewerkt. Mijn contract liep nog twee jaar en ik heb een heel goed gesprek gehad met Roberto Martinez, maar er is dan toch voor een volledig nieuwe staf gekozen. Ik hoop gewoon dat zij de lijn zullen kunnen doortrekken. Voorlopig is het nog te vroeg om opnieuw naar het stadion te gaan, maar ik hoop wel op een mooie wedstrijd."