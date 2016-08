Door: redactie

Geen Thomas Vermaelen gisteren op de laatste training van de Rode Duivels. "Thomas doet het rustig aan", was het enige wat bondscoach Martínez daarover kwijt wou. Het ziet er dan ook naar uit dat de verdediger van AS Roma vanavond niet speelt tegen Spanje. Net als Marouane Fellaini komt hij wel in aanmerking voor de match in Cyprus van volgende week dinsdag. Fellaini komt vandaag naar Brussel, maar hij heeft nog te veel last van zijn rug om in aanmerking te komen voor de match tegen Spanje