Thibaut Courtois bevestigt dat er meer tactisch getraind wordt

31/08/16 - 21u51 Bron: Belga

Rode Duivels Thibaut Courtois legde aan de vooravond van de vriendschappelijke interland van de Rode Duivels tegen Spanje uit dat er deze week meteen tactische accenten werden gelegd op training. "We hebben meteen tactisch getraind, zowel op druk zetten als op het spelen in een ander systeem."

Thibaut Courtois was na de uitschakeling op het EK tegen Wales kritisch over de tactiek of het gebrek daaraan bij de Rode Duivels. Onder de nieuwe bondscoach Martinez werd daar meteen korte metten meegemaakt. "Iedereen heeft een nieuwe start gemaakt. Jullie moeten geen grote veranderingen verwachten voor de wedstrijd tegen Spanje, maar het is al duidelijk dat er meer tactisch getraind wordt. We hebben geoefend op druk zetten en het spelen in verschillende spelsystemen."



Na het EK leken niet alle spelers het eens te zijn met de uitspraken van Courtois. "Er is de afgelopen dagen nochtans niemand mij komen zeggen dat hij het niet eens was met die uitspraken", was Courtois kordaat. "Ik was na de partij tegen Wales gefrustreerd omdat we opnieuw verloren van een team dat 3-5-2 speelde. De weg naar de finale lag bovendien open. Na de wedstrijd tegen Italië had ik het probleem al met de coach aangekaart en er is toen ook gezegd wat er gezegd moest worden. Alleen was het probleem daar jammer genoeg niet mee opgelost."