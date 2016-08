Martinez: "Eden Hazard is morgen mijn kapitein"

Eden Hazard met bondscoach Roberto Martinez op het trainingsveld. © afp.

Nieuwe bazen, nieuwe wetten en dus was het uitkijken wie Roberto Martinez als kapitein zou aanduiden. In afwezigheid van Vincent Kompany droeg Eden Hazard het afgelopen EK de kapiteinsband, en dat zal de flankaanvaller morgen tegen Spanje ook doen. "Hazard is mijn kapitein", bevestigde onze bondscoach vandaag op een persconferentie. "Maar met Courtois, Vermaelen en Vertonghen hebben we veel leiders."