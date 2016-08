Scepsis rond Roberto Martínez blijft: "Hij lijkt een totaal verkeerd antwoord op probleem van Rode Duivels"

Door: Glenn Bogaert

Morgenavond is het dan zover, de grote en langverwachte vuurdoop van Roberto Martínez als bondscoach van de Rode Duivels. Met Spanje krijgen de Belgen in het eigen Koning Boudewijnstadion meteen een gereputeerde tegenstander over de vloer, van een serieuze test gesproken. Terwijl in ons land het positivisme weer de bovenhand heeft genomen na het EK-debacle in Frankrijk blijft in Engeland de scepsis bijzonder groot.

Dat ze over Het Kanaal geen loftrompet laten weerklinken als het aankomt op de 43-jarige Martínez heeft alles te maken met zijn wisselende successen in de Premier League. Bij Wigan Athletic en Everton zijn de gevoelens gemengd. Bij eerstgenoemde club kon hij in zijn vierde seizoen de degradatie niet vermijden, maar won hij wel de FA Cup. Bij 'The Toffees' van Romelu Lukaku en Kevin Mirallas leek de mayonaise na drie seizoenen uitgewerkt.



Gelijkaardig falen als Wilmots

De Engelse analisten kijken dan ook een beetje meewarig naar de aanstelling van de Catalaan als bondscoach van een van de meest getalenteerde nationale ploegen ter wereld. In 'The Guardian' klinkt het als volgt: "Toen België begin augustus de identiteit van de nieuwe bondscoach wereldkundig maakte, vroeg iedereen zich af of dat wel zo'n opwindende keuze was. In op z'n minst één oogpunt lijkt Martínez een totaal verkeerd antwoord op het Belgische probleem. Het grootste euvel bij de Rode Duivels in de voorbije jaren was om van de meest getalenteerde lichting ooit een hecht en georganiseerd elftal te maken. En laat het falen daarin nu net de reden zijn waarom Martínez in mei ontslagen werd door Everton."



"Aanstelling Martínez een schok"

De beenharde analyse gaat als volgt verder: "In Goodison Park leidde hij een kern die hij zelf bestempelde als de meest begenadigde in de clubgeschiedenis naar twee opeenvolgende plaatsen in de grijze middenmoot. In die twee seizoenen vond hij amper een evenwicht tussen aanval en verdediging. Hij liet zijn ploeg ploeteren als soldaten wiens broek continu afzakt. Met dat mislukte avontuur zo fris in het geheugen was het een schok dat hij werd aangesteld als bondscoach van België. Zeker als je hoorde dat grote namen als Marcello Lippi, die met Italië het WK 2006 won, en Louis van Gaal, die met Nederland in 2014 de halve finale van het WK bereikte, in de running waren."