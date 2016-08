"Martínez krijgt geen onvoorwaardelijke kredietverlening, maar het einddoel - 'Russia 2018' - heiligt de middelen"

Stephan Keygnaert

31/08/16 - 06u00

© belga.

De nationale ploeg is heus in betere handen onder Roberto Martínez. Al was het maar omdat déze bondscoach aan de slag gaat met het talent dat hem in de schoot is geworpen. Nú hebben we tenminste een coach die weet wat nodig is in het moderne voetbal. "Ik wil dat mijn ploeg in de toekomst op elk moment tactisch flexibel is", aldus Martínez, gistermiddag op zijn persconferentie. Hallelujah.

Omzeggens vier jaar lang voetbalden de Rode Duivels in een 4-3-3 veldbezetting, zonder de minste ruimte om te anticiperen óp, of om aan te passen áán, wat de tegenstander of het resultaat in een wedstrijd eiste. Nú hebben we tenminste een coach die weet wat nodig is in het moderne voetbal.



Vier jaar aan een stuk was België de koning van de vriendschappelijke interlands en van het kwalificatievoetbal - 'we' zijn zo nummer 1 in de wereld geworden. Maar vervolgens, op een groot toernooi, is de ploeg telkens met een wrange nasmaak naar huis gestuurd. Het is enkel de vorige bondscoach die blijft geloven dat twee kwartfinales het maximaal haalbare was met deze selectie. Martínez: "Ik moet de spelers leren kennen. De synchronisatie tussen spelers." Die flexibiliteit zal tijd vergen. De nieuwe bondscoach kiest niet de makkelijkste weg. Verschillende tactische schema's uitwerken en inslijpen is heel wat anders dan het 'Vrij Podium' van zijn voorganger.



We pleiten hiermee niet voor een onvoorwaardelijke kredietverlening voor Roberto Martínez, maar als hij morgenavond bij een 1-0 voorsprong pakweg met drie achterin gaat experimenteren, of hij haalt Hazard eraf na een uur, met als gevolg dat Spanje alsnog met 1-2 wint, dan willen we daar begrip voor opbrengen. In élke vriendschappelijke interland mag Martínez zijn gang gaan. Het einddoel - 'Russia 2018' - heiligt de middelen. Dán moet de Gouden Generatie klaar zijn.



