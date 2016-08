Sels: "Martínez heeft andere aanpak dan Wilmots, hij babbelt veel individueel"

Door: redactie

30/08/16 - 15u36 Bron: Belga

© belga.

Net als Kevin Mirallas vierde ook Matz Sels zijn terugkeer bij de Rode Duivels. "Ik denk dat mijn transfer een noodzakelijke stap was om in de selectie te geraken en te blijven", liet de kersverse Newcastle-doelman optekenen.

© photo news. © photo news.

"Ik ben blij er terug bij te zijn", opende Sels. "Ik heb vorig jaar al met de groep kunnen kennismaken, dus ik ken de ploeg al wel een beetje. Met de nieuwe coach wil iedereen zich extra laten zien. Het is een nieuwe start. Martínez heeft een andere aanpak dan Wilmots. Hij babbelt veel individueel met de spelers."



Sels verhuisde in het tussenseizoen van AA Gent naar Newcastle en merkte meteen het niveauverschil. "In Engeland gaat alles zeker sneller. We hebben met Benitez ook een echte topcoach. Al was Hein Vanhaezebrouck dat natuurlijk ook al. Het viel mij wel al op dat Benitez letterlijk bijna alles met de bal doet, de Spaanse school. Na een mindere start gaat het nu ook stilaan de goede weg op met ons team. De Championship is een harde en lange competitie, maar we gaan alle 46 wedstrijden vechten voor wat we waard zijn."



Op het afgelopen EK was Sels er niet bij. "Ik was niet heel teleurgesteld over mijn niet-selectie. Ik wist dat het heel moeilijk zou zijn. Bovendien had Wilmots al vroeg bekendgemaakt welke drie doelmannen hij normaal gesproken zou meenemen. De volgende toernooien hoop ik er vanzelfsprekend wel bij te zijn."