Mirallas niet teleurgesteld met komst van Martínez: "Hij kent mijn kwaliteiten"

30/08/16

Kevin Mirallas ontkende vandaag teleurgesteld te zijn bij de aanstelling van Roberto Martínez als coach. "Dat was niet het geval. Vorig seizoen heb ik een moeilijke periode gehad, maar Martínez kent mijn kwaliteiten", liet de Luikenaar zich ontvallen.

"Ik was niet teleurgesteld in de keuze voor Martinez", was Mirallas duidelijk. "Ik weet dat hij vertrouwen in mij heeft. Hij kent mijn kwaliteiten. Anders had hij mij overigens nu ook niet opgeroepen."



Ook over oud-bondscoach Marc Wilmots bleef Mirallas positief. "Ik heb met Marc altijd een goede relatie gehad. Het einde was jammer genoeg in mineur, maar hij heeft veel en goed werk geleverd voor de Rode Duivels. Nu is het aan Martinez om nog een extra 'touch' te geven. Martinez wil een voetbal spelen met veel balbezit en pressing. Qua opstelling zal het niet zoveel verschillen met die van Wilmots, vermoed ik."



Bij Everton is Mirallas dit seizoen opnieuw sterk begonnen en dat heeft z'n redenen. "Ik heb enkele kilo's gewicht verloren", aldus Mirallas. "We hebben bij Everton een harde voorbereiding achter de rug en ik voel dat. Ik voel me fysiek sterker op het veld. Ik eet ook minder pasta. Dat hielp ook om gewicht te verliezen."