Benteke: "Ben klaar voor nieuwe etappe, bij Palace én bij Rode Duivels"

30/08/16

Christian Benteke bevestigde vandaag dat hij klaar is voor een nieuwe stap in zijn carrière, zowel bij de Rode Duivels, als bij zijn nieuwe club Crystal Palace. "Ik kijk er heel erg naar uit te schitteren op beide plaatsen", aldus Benteke.

"Crystal Palace was voor mij echt de juiste stap", opende Benteke. "Het is een project waar ik me kan tonen. Ik wou absoluut spelen en daarom ben ik vertrokken uit Liverpool. Ik zie mijn passage daar niet als een mislukking. De coach (Jürgen Klopp, red) en ik hadden gewoon andere ideeën. Ik paste niet in zijn spelsysteem. Ik was nog een transfer van de vorige coach (Brendan Rodgers, red)."



Nog opties

"Palace was niet mijn enige optie", ging Benteke verder. "Ik kon elders meer verdienen. Maar ik ben 25 ondertussen, een cruciale leeftijd. Ik wil mij dit seizoen echt tonen. Pardew (de coach van Crystal Palace, red) kent mijn kwaliteiten ook. Hij wist dat ik een goeie voorbereiding achter de rug had bij Liverpool en niet veel tijd nodig zou hebben om te spelen."



Geen hiërarchie vastgelegd

Ook bij de Rode Duivels begint Benteke aan een nieuw hoofdstuk. "Ik denk dat een nieuwe staf wel nodig was. Martinez houdt van offensief en technisch verzorgd voetbal en dat moet mij liggen. Hij heeft nog geen hiërarchie vastgelegd voor de spitsen."