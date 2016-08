Martínez overlaadt Duivels met complimenten: "Het talent hebben we, nu de rest nog"

Door: redactie

Roberto Martínez beklemtoonde vandaag dat het resultaat van de wedstrijd van donderdag tegen Spanje absoluut geen prioriteit heeft. "De inzet en mentaliteit van de spelers is het belangrijkste donderdag. Resultaten in vriendschappelijke wedstrijden doen er niet toe", vertelde de bondscoach op de persconferentie na de training.

Ook na zijn tweede training als bondscoach van de Rode Duivels bleef Roberto Martínez lof strooien over de groep. "Ik ben zeer tevreden over de groepsdynamiek. Het is een heel leuke, maar toch hard werkende groep. Ik heb de afgelopen twee dagen al veel informatie gekregen over de spelers. Mijn doel is om ze als een sterk blok in balbezit te laten fungeren. Ik wil een ploeg die het tempo kan controleren, maar dat krijg je nog niet na twee trainingen."



Het resultaat is donderdag dan ook van geen belang voor de Spanjaard. "De inzet en mentaliteit zijn belangrijker dan het resultaat. Ik wil een team met inzet zien. Het talent hebben we, maar alleen daarmee komen we er niet. Ik wil donderdag zoveel mogelijk spelers gebruiken. Ik heb zes vervangingen, die wil ik allemaal gebruiken."



Martínez riep vandaag nog Anderlecht-middenvelder Leander Dendoncker op, maar dat wil niet zeggen dat Marouane Fellaini zeker out is voor de twee komende wedstrijden, Spanje (1/9) en Cyprus (6/9). "De volgende 24 uur zullen we meer weten over Marouane, momenteel heb ik nog geen zicht op zijn beschikbaarheid. Leander is een groot talent met een sterke mentaliteit en verdient deze selectie. Overigens heeft vandaag ook iemand van de min 19-jarigen met ons meegetraind, Wout Faes. Hij liet ook een zeer sterke indruk."