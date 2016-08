Dendoncker vervangt gekwetste Fellaini

Bondscoach Roberto Martinez heeft Anderlecht-middenvelder Leander Dendoncker opgeroepen voor de oefeninterland tegen Spanje (donderdag in Brussel) en de WK-kwalificatiewedstrijd van komende week dinsdag in Cyprus.

© belga. © photo news.

De Rode Duivels werken momenteel op het oefencentrum van RSC Anderlecht een training achter gesloten deuren af. Nadien volgt er normaal gezien een persconferentie van Martinez, want een officiële uitleg voor de selectie is er momenteel nog niet. De 21-jarige Dendoncker was opgeroepen voor de beloften van Johan Walem en moet bij de Rode Duivels meer dan waarschijnlijk de blessure van Marouane Fellaini helpen opvangen. De middenvelder van Manchester United kon gisteren niet meetrainen wegens een rugblessure.



Voor Dendoncker is het de derde selectie voor de Rode Duivels. Hij telt één cap: vorig jaar mocht hij in de met 3-4 gewonnen oefeninterland in en tegen Frankrijk 5 minuten meespelen. De Rode Duivels haalden het toen in het Stade de France na een knotsgekke wedstrijd met 3-4. De selectie is een beloning voor zijn sterke competitiestart dit seizoen bij RSC Anderlecht. Dendoncker is overigens in de huidige selectie de enige speler die in de Belgische competitie actief is.