Wát een verschil met Wilmots

Niels Poissonnier

30/08/16 - 10u50

© photo news.

Wellicht heeft u gevloekt. Een aangenaam zonnetje, nog zomervakantie voor de kinderen en tóch de eerste training van Roberto Martínez als bondscoach van de Rode Duivels moeten missen - fans waren uitzonderlijk niet welkom. Vandaar: alles wat u niet zag, maar wel wil weten.

18.10 uur: looplijnen, druk zetten, 'kantelen'

De acht aanvallers mogen afwisselend eens bij Thierry Henry langs. Eerst Romelu Lukaku, Eden Hazard, Carrasco en Batshuayi en zo'n tien minuten later Benteke, Origi, Mertens en Mirallas. Om onder meer te dribbelen tussen vier plastieken verdedigers en vervolgens af te werken. Aan de overzijde van het veld probeert Martínez intussen zijn eerste accenten te leggen. In een wedstrijdvorm - 7 tegen 7 - moet het spel zo snel mogelijk van flank veranderd worden. Haast zonder nadenken. En in balverlies moet er meteen druk op de tegenstander worden gezet. Hoog druk. Die twee zaken, net als de bijhorende looplijnen, komen nadrukkelijk aan bod. Wát een verschil met de vorige campagnes van Marc Wilmots. "We hebben maar drie trainingen voor we tegen Spanje spelen. Ik denk dus niet dat jullie mijn hand dan al zullen zien. Maar het zou toch niet lang meer mogen duren."



