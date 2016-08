Door: Stephan Keygnaert

30/08/16 - 06u00

© afp.

Het was Martínez in de EK-kwartfinale tegen Wales opgevallen hoe de Rpde Duivels niet bij machte waren om oordeelkundig om te gaan met de druk van het moéten winnen. Niemand die opstond - niet De Bruyne, niet aanvoerder Hazard, niet Witsel. En het elftal hád die avond al zo weinig persoonlijkheid, na het uitvallen van Vermaelen en Vertonghen.

"Hoe ziet de hiërarchie eruit in de kleedkamer?" - die vraag stelde op zijn beurt Bart Verhaeghe, toen hij nauwelijks vierentwintig uur na de nederlaag tegen Bale en co. een uitgebreide informatieronde hield bij enkele van zijn vertrouwelingen in en rond de nationale ploeg. Verhaeghe en Martínez zien topmanagement op dezelfde wijze - 'kaderpersoneel' dat de lijnen uitzet, een handvol spelers dat sámen kan en durft de rest corrigeren.



Roberto Martínez wil het de komende weken en maanden aankijken - wie opstaat, wie zijn verantwoordelijkheid wil opnemen, op wie hij kan rekenen "when the going gets tough." Als we de bondscoach kunnen adviseren, dit viertal hoort de top van zijn piramide te vormen: Kompany, Vermaelen, Courtois en Vertonghen.



