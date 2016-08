Origi: "Het was tijd voor iets nieuws"

Door: redactie

Rode Duivels Divock Origi toonde zich tevreden met de komst van de nieuwe staf. "Iedere coach heeft een andere aanpak, dat merk je ook meteen met Martinez. En daar hadden we nood aan. Het was tijd voor iets nieuws." Ook Thorgan Hazard was na het missen van het EK er opnieuw bij. "Martinez noemde me al meteen een goede speler", aldus een lachende Thorgan.

"De aanpak van Martinez is anders dan bij Wilmots", opende Origi. "Bij elke trainer veranderen er bepaalde zaken. Maar daar hadden we misschien ook nood aan. Je merkt bij iedereen de grote honger na het EK."



Het EK was voor Origi, met slechts twee korte invalbeurten, ook persoonlijk een teleurstelling. "Het was inderdaad frustrerend dat ik zo weinig speelde. Maar iedereen was teleurgesteld na het EK. Ik wil mij nu meteen tonen en spelen."



Thorgan Hazard was er zelfs helemaal niet bij op dat EK, maar is vooral blij met zijn selectie nu. "Ik ben heel blij er opnieuw bij te zijn. Dat is immers niet evident in zo'n sterke groep. Maar ik ben met Mönchengladbach goed aan het seizoen begonnen. Dus ik verdien deze selectie wel. Het is ook altijd leuk samen met Eden hier te zijn. We hadden elkaar namelijk al een tijdje niet meer gezien."



Ook over de komst als T3 van Thierry Henry is Hazard erg tevreden. "Ik denk dat ik niet alleen ben als ik zeg dat Henry voor veel jongens van onze generatie een idool was. Hij was ook meteen heel sympathiek. Ik denk dat we nog veel van hem gaan leren."