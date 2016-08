Weinig zorgen voor nieuwe bondscoach Martinez: "Fellaini het enige twijfelgeval"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Op de eerste training van de Rode Duivels, onder Roberto Martinez, betraden meteen 25 spelers het veld. Enkel Marouane Fellaini moest vanwege een rugblessure afhaken. Anderlecht-verdediger Michael Heylen kwam over van de beloften, omdat Martinez een extra verdediger op training nodig had. "Voor het overige is iedereen fit", bevestigde de nieuwe bondscoach.

"Marouane heeft zaterdag een rugblessure opgelopen tegen Hull", opende Martinez. "We weten niet of hij inzetbaar is in het tweeluik tegen Spanje (01/09) en Cyprus (06/09). De Bruyne, Meunier en Vermaelen gingen na de opwarming naar binnen. Maar dat had als enige reden dat ze gisteren gespeeld hadden. Dat geldt ook voor Nainggolan, maar hij kreeg ook nog een tik op zijn kuit. Niets ernstigs, lijkt ons. Michael Heylen was er vandaag bij, omdat ik vond dat we een verdediger te weinig hadden. Hij heeft mij positief verrast."



"Leuke groep"

Martinez zag voor het eerst alle Rode Duivels samen en was daarover uitermate positief. "Het is een heel leuke groep om mee te werken. Ik merkte ook al meteen veel focus en zin. Mentaal lijken we klaar om iedereen te verslaan."