Defour back in business bij Rode Duivels: "Verrast dat ik Martínez zag na match tegen Liverpool"

Steven Defour was vandaag opnieuw aanwezig tijdens de eerste training van Roberto Martinez bij de Rode Duivels. Een verrassing was die selectie voor hemzelf niet echt. "Na het bezoekje van Martinez na de match tegen Liverpool dacht ik wel dat ik bij de selectie zou zitten", liet een ontspannen Defour zich ontvallen.

"Ik was wel verrast Martinez te zien na onze zege tegen Liverpool (Burnley won in de debuutmatch van Defour met 2-0 van Liverpool)", opende Defour. "Nadien had ik mijn selectie wel verwacht. Dat ik het EK heb gemist was een domper, maar dat is voorbij nu. Ik merkte op de eerste training meteen dat het niveau van de groep nog gestegen is sinds mijn laatste selectie. Iedereen evolueert nog steeds."



"Anders soort voetbal bij Burnley"

De 28-jarige Defour trok afgelopen maand naar Burnley, in de Premier League, en ziet dat als een belangrijke factor voor zijn selectie. "Dat ik nu in de Premier League speel, heeft zeker meegespeeld bij mijn selectie. De Engelse competitie heeft meer aanzien. Daarom was Burnley ook de juiste stap. We spelen een ander soort voetbal dan ik gewoon ben, met weinig balbezit en veel lopen achter de bal. Het was een zware eerste week, met eerst de transferbeslommeringen, dan enkele typische Engelse trainingen en vervolgens al meteen de wedstrijd tegen Liverpool. Maar de omschakeling is vlot verlopen. Ik pas me snel aan."



"Iedereen blij met Henry"

De komst van Thierry Henry deed in heel België de wenkbrauwen fronsen. "Iedereen is blij met de komst van Thierry", aldus Defour. "Hij heeft veel ervaring en zal vooral de aanvallers kunnen helpen. Op de eerste training hield hij zich low-profile, maar wanneer het nodig was, deed hij zijn duit al wel in het zakje."