Twee maanden na EK-ontgoocheling zijn de Rode Duivels weer samen

Door: redactie

29/08/16 - 16u58

© Twitter.

© photo news.

De Rode Duivels zijn vandaag neergestreken aan het Crowne Plaza hotel in Diegem. Van daaruit trokken ze naar het trainingscomplex in Neerpede waar om 17u een gesloten training op het programma stond. Voor heel wat Duivels was het opnieuw 'thuiskomen', getuige de tweets hieronder. Uiteraard was er ook heel wat belangstelling voor kersverse T3 Thierry Henry.



Donderdag staat in het Koning Boudewijnstadion de vriendschappelijke wedstrijd tegen Spanje op het programma. Op 6 september volgt dan de eerste echte test voor nieuwe trainer Roberto Martinez. In het kader van de WK 2018-kwalificatiecampagne geven de Duivels dan in Nicosia Cyprus partij.