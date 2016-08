Henry: "Deze ploeg kan geschiedenis schrijven. Ze moeten er enkel in geloven"

Bavo Boutsen

28/08/16 - 23u55 Bron: YouTube

video Voor het eerst sinds zijn verrassende aanstelling als nieuwe T3 van de Belgische nationale ploeg heeft Thierry Henry gereageerd. Dat gebeurde net voor de wedstrijd Manchester City - West Ham, waar hij aanwezig was als analist voor de Engelse betaalzender Sky Sports.

"Het is een zeer spannende uitdaging, ik kijk er naar uit. Vooral omdat ik kan samenwerken met de spelers. Vroeger bekeek ik hen enkel als fan", sprak de Fransman. "De kwaliteit is er, we moeten nu een team bouwen. Verder drukt Henry uitdrukkelijk zijn dank uit naar Roberto Martinez, die hem deze kans gaf. "We kunnen zeer goed met elkaar opschieten en hebben dezelfde filosofie over voetbal. Het was een aanbod dat ik gewoonweg niet kon weigeren. Geschiedenis schrijven ligt in onze mogelijkheden. Ze moeten er enkel in geloven."



De ex-speler van Arsenal is er bovendien van overtuigd dat hij van nut kan zijn voor het team. "Ik kan helpen, want ik weet wat hen te wachten staat. Vroeger hadden we bij Frankrijk ook een bijzonder sterk team. Onze winnaarsmentaliteit is toen ook pas gekomen op het WK van 1998. We hadden toen een plan en een filosofie nodig. Nu is dat ook het geval bij België."