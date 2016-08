Verbitterde Wilmots: "KBVB deed er alles aan om mij ten val te brengen"

Door: redactie

27/08/16 - 09u10 Bron: Le Soir

© epa.

Rode Duivels Twee maanden na het teleurstellende Belgische EK, heeft voormalig bondscoach Marc Wilmots bij Le Soir een eerste keer echt gereageerd op zijn ontslag. Terwijl zijn opvolger Roberto Martínez gisteren de selectie bekendmaakte voor zijn grote debuut tegen Spanje en Cyprus, maakt Wilmots ietwat verbitterd de eigen balans op.

© photo news. Of het beter kan? Succes ermee! Marc Wilmots over de toekomst van Martínez en de Duivels

Om te beginnen herhaalt hij nog een keertje wat hij heeft verwezenlijkt met de nationale ploeg. "We hebben ons geplaatst voor twee grote toernooien. Twee keer haalden we de kwartfinales. 26 op 30 tijdens de kwalificaties voor het WK, 23 op 30 tijdens die voor het EK en bovendien werden we nummer één op de wereldranglijst. Of het beter kan? Succes ermee! Ook al wens ik mijn opvolger het beste toe, toch denk ik niet dat het makkelijk wordt om beter te doen", aldus Wimots bij Le Soir.



Ambetant

Vervolgens krijgt de Belgische voetbalbond een flinke veeg uit de pan. "Gezien de problemen die mijn voorgangers ervaren hadden bij de nationale ploeg, had ik bij mijn aanstelling heel wat beslissingsbevoegdheden gevraagd. Die hebben ze me ook gegeven, maar toen de resultaten plots goed werden, wilden ze de macht plots toch naar zich toetrekken. Vervolgens hebben ze er alles aan gedaan om me ten val te brengen en te destabiliseren.



Mocht Wilmots opnieuw mogen beginnen, zou hij alles net hetzelfde doen. "Een trainer wordt afgerekend op de resultaten en op dat vlak heb ik de beste statistieken. Ach, ik had snel begrepen dat het onder mijn bewind nooit goed genoeg zou zijn", besloot de voormalige selectieheer van de nationale ploeg. "Nu is het een afgesloten hoofdstuk dat formidabel was. Maar ik ben blij dat het achter de rug is, want ik wou niet meer leven in dat negatieve klimaat."