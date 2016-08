Martínez: "Ik was onder de indruk van de mentaliteit van Defour bij Burnley"

Door: Rudy Nuyens

27/08/16 - 06u30

© photo news.

De eerste selectie van Roberto Martínez verschilt nauwelijks van de EK-selectie van Marc Wilmots. Revolutionair is die selectie dus niet. "Waarom zouden we een revolutie nodig hebben? België staat toch nog altijd tweede op de FIFA-ranking, niet?", knipoogt de nieuwe bondscoach.

Martínez reisde de voorbije weken half Europa af. Hij sprak met alle internationals, op de Zenitspelers Lombaerts en Witsel na. "Ik heb veel spelers gesproken, ze kennen allemaal de verantwoordelijkheid waar we voor staan", zegt de bondscoach. "Iedereen weet dat de verwachtingen hoog zijn en dat we een groep moeten worden waarin iedereen bereid is om alles te geven voor de anderen. België beschikt over een groep van 45 tot 50 spelers die een rol kunnen spelen in de nationale ploeg. Ik wil iedereen de kans geven, spelers die er nu niet bij zijn, doen dat een volgende keer misschien wel. We hebben 20 maanden om naar het WK toe te werken. Ik heb nu vooral spelers gekozen die goed aan het seizoen begonnen zijn. Ik wil zoveel mogelijk spelers leren kennen", aldus de nieuwe bondscoach.



Opvallend is alvast de terugkeer van Steven Defour, die voor het laatst voor de Rode Duivels speelde in oktober 2014 en sinds november 2015 zelfs nooit meer werd opgeroepen. "Ik kijk naar het fysieke, het technische en het tactische element bij elke speler", zegt Martínez. "Maar heel belangrijk is voor mij de mentaliteit van de groep die we gaan vormen. Ik zag Defour bij zijn debuut met Burnley, ik was erg onder de indruk van de mentaliteit waarmee hij speelde in een moeilijke match. Ik kijk uit naar spelers die zulke mentaliteit in de Rode Duivels willen pompen. Steven speelt ook met vertrouwen, hij zit op een belangrijk moment in zijn carrière, hopelijk kan hij ons met zijn ervaring helpen."



